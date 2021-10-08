Курс доллара еще снизился. Курс валют НБУ
08.10.2021, 08:00
Иллюстративное фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки. А по отношению к евро – упал на 2 копейки.
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