Курс доллара еще снизился. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки. А по отношению к евро – упал на 2 копейки.

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Анна Ишутина

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