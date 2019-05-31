Курс доллара на межбанке достиг 27 и опустился

В пятницу, 31 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,98/27,02, к закрытию котировки составили 26,83/26,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные – 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные – 27,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0341/30,0786, к закрытию котировки составили 29,9395/29,9703.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4126/0,4135, к закрытию котировки составили 0,4103/0,4109.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"