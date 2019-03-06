Курс доллара на межбанке достиг полугодичного минимума

В среду, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,52/26,54, к закрытию котировки составили 26,44/26,47. В течении последних месяцев доллар не опускался ниже 27 грн. Столь низкие котировки на межбанке наблюдались еще в июле 2018 года.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,44, максимальные – 26,52. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,47, максимальные – 26,54.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 29,9702/29,9928, к закрытию котировки составили 29,8983/29,9322.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4027/0,4031, к закрытию котировки составили 0,4007/0,4016.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"