Курс доллара на межбанке еще снизился

В пятницу, 30 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,82/26,84, к закрытию котировки составили 26,78/26,80.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные – 26,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные – 26,84.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8782/31,8993, к закрытию котировки составили 31,8173/31,8410.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3654/0,3658, к закрытию котировки составили 0,3671/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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