Курс доллара на межбанке еще снизился
30.07.2021, 17:05
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com
В пятницу, 30 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,82/26,84, к закрытию котировки составили 26,78/26,80.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные – 26,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные – 26,84.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,8782/31,8993, к закрытию котировки составили 31,8173/31,8410.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3654/0,3658, к закрытию котировки составили 0,3671/0,3675.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии