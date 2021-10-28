Курс доллара на межбанке еще снизился
28.10.2021, 17:16
Фото: freepik.com
В четверг, 28 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,335/26,355, к закрытию котировки составили 26,32/26,34.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,305, максимальные – 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,325, максимальные – 26,36.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,5406/30,5638, к закрытию котировки составили 30,6812/30,7045.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3722/0,3726, к закрытию котировки составили 0,3753/0,3757.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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