Курс доллара на межбанке еще вырос

В пятницу, 18 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,32/28,34, к закрытию котировки составили 28,415/28,435.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,32, максимальные – 28,415. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,34, максимальные – 28,435.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,2055/32,2282, к закрытию котировки составили 32,2453/32,2651.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3710/0,3715.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

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Анна Ишутина

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