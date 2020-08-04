Курс доллара начал снижаться. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 4 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,85/27,88, к закрытию котировки составили 27,76/27,79.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,75, максимальные – 27,88.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,7989/32,8342, к закрытию котировки составили 32,5430/32,5782.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3815/0,3823, к закрытию котировки составили 0,3766/0,3774.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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