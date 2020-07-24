Курс доллара на межбанке подрос

В пятницу, 24 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,75/27,78, к закрытию котировки составили 27,84/27,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,71, максимальные – 27,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,73, максимальные – 27,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,2288/32,2609, к закрытию котировки составили 32,3305/32,3626.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3879/0,3887, к закрытию котировки составили 0,3872/0,3877.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

Александра Шмыкова

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