Курс доллара на межбанке продолжает расти

Во вторник, 21 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,69/27,72, к закрытию котировки составили 27,745/27,77.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,615, максимальные – 27,745. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,64, максимальные – 27,77.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,6939/31,7283, к закрытию котировки составили 31,7818/31,8105.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3892/0,3899, к закрытию котировки составили 0,3917/0,3925.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

Александра Шмыкова

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