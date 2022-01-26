Курс доллара на межбанке растет

В среду, 26 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,72/28,74, к закрытию котировки составили 28,805/28,825.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,72, максимальные – 28,815. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,74, максимальные – 28,835.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4248/32,4474, к закрытию котировки составили 32,5035/32,5261.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3632/0,3636, к закрытию котировки составили 0,3636/0,3639.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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