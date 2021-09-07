Курс доллара на межбанке снизился

Во вторник, 7 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,75/26,77, к закрытию котировки составили 26,70/26,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,665, максимальные – 26,775. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,685, максимальные – 26,795.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,7522/31,7759, к закрытию котировки составили 31,6555/31,6792.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3657/0,3661, к закрытию котировки составили 0,3644/0,3648.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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