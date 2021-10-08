Курс доллара на межбанке снизился
08.10.2021, 17:02
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 8 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,38 / 26,40, к закрытию котировки составили 26,36/26,38.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,345, максимальные – 26,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,365, максимальные – 26,40.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,4557/30,4788, к закрытию котировки составили 30,4800/30,5031.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3664/0,3668, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3673
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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