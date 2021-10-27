Курс доллара на межбанке снизился

В среду, 27 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,365 / 26,385, к закрытию котировки составили 26,35 / 26,37.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные – 26,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,37, максимальные – 26,40.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5992/30,6224, к закрытию котировки составили 30,6055/30,6287.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3789/0,3795, к закрытию котировки составили 0,3748/0,3755.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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