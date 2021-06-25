Курс доллара на межбанке снизился: данные к закрытию торгов
25.06.2021, 17:02
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,48/27,5, к закрытию котировки составили 27,33/27,35.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,33, максимальные – 27,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,35, максимальные – 27,5.
Торги по евро начались с котировок 32,8248/32,8432, к закрытию котировки составили 32,7249/32,7461.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3809/0,3813, к закрытию котировки составили 0,3787/0,3791.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
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