Курс доллара на межбанке снизился: данные к закрытию торгов

В пятницу, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,48/27,5, к закрытию котировки составили 27,33/27,35.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,33, максимальные – 27,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,35, максимальные – 27,5.

Торги по евро начались с котировок 32,8248/32,8432, к закрытию котировки составили 32,7249/32,7461.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3809/0,3813, к закрытию котировки составили 0,3787/0,3791.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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