Курс доллара на межбанке стабилен

В понедельник, 19 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,23, к закрытию котировки составили 27,20/27,22.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,185, максимальные – 27,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,205, максимальные – 27,245.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0824/32,1150, к закрытию котировки составили 32,1504/32,1713.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3658/0,3664, к закрытию котировки составили 0,3639/0,3643.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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