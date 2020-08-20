Курс доллара на межбанке упал

В четверг, 20 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,45/27,48, к закрытию котировки составили 27,355/27,38.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,355, максимальные – 27,5. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,38, максимальные – 27,525.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4925/32,528, к закрытию котировки составили 32,3691/32,3987.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3738/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3699/0,3704.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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