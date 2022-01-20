Курс доллара на межбанке вновь растет
20.01.2022, 17:17
Фото: pixabay.com
В четверг, 20 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,26/28,28, к закрытию котировки составили 28,32/28,34.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,26, максимальные – 28,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,28, максимальные – 28,365.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,1033/32,1232, к закрытию котировки составили 32,1262/32,1488.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3693/0,3697, к закрытию котировки составили 0,3699/0,3703.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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