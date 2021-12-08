Курс доллара на межбанке вновь снизился
08.12.2021, 17:26
Фото: freepik.com
В среду, 8 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,25/27,27, к закрытию котировки составили 27,165/27,185.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,16, максимальные – 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,18, максимальные – 27,27.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,7570/30,7796, к закрытию котировки составили 30,7073/30,7299.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3696, к закрытию котировки составили 0,3685/0,3689.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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