Курс доллара на межбанке вырос

В среду, 24 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,58/26,61, к закрытию котировки составили 26,68/26,71.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные – 26,68. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,61, максимальные – 26,71.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0752/30,1092, к закрытию котировки составили 30,0576/30,0914.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3863/0,3872, к закрытию котировки составили 0,3859/0,3869.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"