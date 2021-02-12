Курс доллара на межбанке вырос
12.02.2021, 17:14
Иллюстративное фото: jannoon028/freepik.com
В пятницу, 12 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,78/27,80, к закрытию котировки составили 27,88/27,90.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,78, максимальные – 27,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,80, максимальные – 27,90.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,6526/33,6769, к закрытию котировки составили 33,7152/33,7394.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3757/0,3761, к закрытию котировки составили 0,3766/0,3770.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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