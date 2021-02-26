Курс доллара на межбанке вырос

В пятницу, 26 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,915/27,93, к закрытию котировки составили 27,965/27,98.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,915, максимальные – 27,965. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,93, максимальные – 27,98.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,8748/33,8930, к закрытию котировки составили 33,9047/33,9229.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3750/0,3754, к закрытию котировки составили 0,3745/0,3749.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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