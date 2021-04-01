Курс доллара на межбанке вырос

В четверг, 1 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,845, к закрытию котировки составили 27,85/27,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,81, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,825, максимальные – 27,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,6445/32,6621, к закрытию котировки составили 32,7460/32,7695.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3674/0,3678, к закрытию котировки составили 0,3646/0,3652.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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