Курс доллара на межбанке вырос
01.04.2021, 17:09
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В четверг, 1 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,845, к закрытию котировки составили 27,85/27,87.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,81, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,825, максимальные – 27,87.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,6445/32,6621, к закрытию котировки составили 32,7460/32,7695.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3674/0,3678, к закрытию котировки составили 0,3646/0,3652.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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