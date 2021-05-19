Курс доллара на межбанке вырос

В среду, 19 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,39/27,41, к закрытию котировки составили 27,405/27,425.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,39, максимальные – 27,435. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,41, максимальные – 27,455.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5171/33,5416, к закрытию котировки составили 33,5108/33,5352.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3719/0,3723, к закрытию котировки составили 0,3717/0,3721.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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