Курс доллара на межбанке вырос на 17 копеек

В пятницу, 17 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,12/24,16, к закрытию котировки составили 24,295/24,325.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,12, максимальные – 24,315. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,16, максимальные – 24,345.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8600/26,9021, к закрытию котировки составили 26,9397/26,9705.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3923/0,3931, к закрытию котировки составили 0,3946/0,3955.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"