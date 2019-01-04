Курс доллара на межбанке вырос на 21 копейку

В пятницу, 4 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,57/27,60, к закрытию котировки составили 27,785/27,805.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,57, максимальные – 27,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,60, максимальные – 27,81.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4029/0,4036, к закрытию котировки составили 0,4083/0,4090.

Торги по евро начались с котировок 31,4490/31,4833, к закрытию котировки составили 31,5387/31,5614.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"