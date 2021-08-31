Курс доллара опустился. Курс валют НБУ
31.08.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 августа курс гривни по отношению к доллару вырос на 7 копеек. А по отношению к евро национальная валюта подешевела на 3 копейки.
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