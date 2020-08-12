Курс доллара падает. Итоги торгов на межбанке

В среду, 12 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,57/27,60, к закрытию котировки составили 27,50/27,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,499, максимальные – 27,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,52, максимальные – 27,60.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3340/32,3692, к закрытию котировки составили 32,3977/32,4213.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3766/0,3773, к закрытию котировки составили 0,3728/0,3732.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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