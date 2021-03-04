Курс доллара падает. Наличные курсы валют

В четверг, 4 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9,1 коп и составляет 27,652 грн. Курс продажи упал на 9,35 коп – до 27,8985 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,55 грн, максимальный – 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,82 грн, максимальный – 28 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,65 коп и составляет 33,2025 грн. Средний курс продажи упал на 14,45 коп и составляет 33,653 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33,48 грн, максимальный – 33,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,399 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,846 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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