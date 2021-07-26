Курс доллара падает. Наличные курсы валют

В понедельник, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 10,25 коп и составляет 26,9005 грн. Курс продажи упал на 9,5 коп – до 27,126 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,95 грн. Для продажи минимальный курс – 27,05 грн, максимальный – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,8 коп и составляет 31,62 грн. Средний курс продажи упал на 9,65 коп и составляет 32,022 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,75 грн. Для продажи минимальный курс – 31,85 грн, максимальный – 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,4 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет – 3,75 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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