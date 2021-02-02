Курс доллара продолжает снижаться. Наличные курсы валют

Во вторник, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,8 коп и составляет 27,9215 грн. Курс продажи упал на 5,45 коп – до 28,1715 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,75 грн, максимальный – 28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,1 грн, максимальный – 28,31 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,95 коп и составляет 33,5965 грн. Средний курс продажи упал на 15,85 коп и составляет 34,085 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,3 грн, максимальный – 33,75 грн. Для продажи минимальный курс – 33,98 грн, максимальный – 34,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,383 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,821 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.