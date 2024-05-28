Курс доллара продолжает расти. Курсы валют в банках

Доллар подорожал еще на 21 копейку

Фото: Spotify.com

Во вторник, 28 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 21 коп. и составляет 40,12 грн. Курс продаж увеличился также на 21 коп. до 40,68 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,6 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 40,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28 коп. и составляет 43,47 грн. Курс продаж увеличился на 25 коп. до 44,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,7 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,35 грн.

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