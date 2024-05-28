Курс долара продовжує рости. Курси валют у банках

Долар подорожчав ще на 21 копійку

Фото: Spotify.com

У вівторок, 28 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 21 коп. і становить 40,12 грн. Курс продажу збільшився також на 21 коп. до 40,68 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,6 грн, максимальний – 40,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 40,8 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 28 коп. і становить 43,47 грн. Курс продажу збільшився на 25 коп. до 44,22 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,7 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,35 грн.

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