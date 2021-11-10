Курс доллара растет. Итоги торгов по межбанку

В среду, 10 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,06 / 26,08, к закрытию котировки составили 26,085 / 26,105.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,05, максимальные – 26,085. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,07, максимальные – 26,105.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1488/30,1667, к закрытию котировки составили 30,1490/30,1721.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3684/0,3688, к закрытию котировки составили 0,3686/0,3691.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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