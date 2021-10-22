Курс доллара растет. Курсы валют по банкам

В пятницу, 22 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,5 коп. и составляет 26,2245 грн. Курс продажи вырос на 11,95 коп. – до 26,469 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,3 грн. Для продажи минимальный курс – 26,38 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,5 коп. и составляет 30,376 грн. Средний курс продажи вырос на 11,05 коп. и составляет 30,772 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,15 грн, максимальный – 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,65 грн, максимальный – 30,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп. и составляет 3,315 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп. до 3,77 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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