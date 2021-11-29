Курс доллара в банках растет

В понедельник, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,25 коп. и составляет 27,06 грн. Курс продажи вырос на 7,3 коп. и составляет 27,3185 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,14 грн. Для продажи минимальный курс – 27,23 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18,75 коп. и составляет 30,3675 грн. Средний курс продажи вырос на 20,75 коп. и составляет 30,831 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,2 грн, максимальный – 30,5 грн. Для продажи минимальный курс – 30,69 грн, максимальный – 31 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп. и составляет 3,254 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп. до 3,724 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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