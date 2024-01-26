Курс доллара растет. Наличные курсы

Курс доллара вырос на 10 коп., курс евро – на 4

Фото: Pexels

В пятницу, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10 коп. и составляет 37,59 грн. Курс продажи поднялся на 6 коп. до 38,23 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,15 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – 38,05 грн, максимальный – 38,35 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 1 коп. и составил 40,82 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 41,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,3 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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