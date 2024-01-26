Курс долара росте. Готівкові курси

Курс долара виріс на 10 коп., курс євро – на 4

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У п’ятницю, 26 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти четверга, виріс на 10 коп. і складає 37,59 грн. Курс продажу піднявся на 6 коп. до 38,23 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,15 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,05 грн, максимальний – 38,35 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 1 коп. і склав 40,82 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. до 41,84 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,3 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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