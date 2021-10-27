Курс доллара растет. Наличные курсы валют

В среду, 27 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,65 коп. и составляет 26,329 грн. Курс продажи вырос на 0,6 коп. и составляет 26,5515 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,25 грн, максимальный – 26,38 грн. Для продажи минимальный курс – 26,5 грн, максимальный – 26,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,8 коп. и составляет 30,423 грн. Средний курс продажи упал на 0,75 коп. и составляет 30,804 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,25 грн, максимальный – 30,54 грн. Для продажи минимальный курс – 30,69 грн, максимальный – 31 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп. и составляет 3,345 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп. до 3,829 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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