Курс доллара снизился. Итоги торгов на межбанке
В среду, 9 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,98/28,00, к закрытию котировки составили 27,925/27,945.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,925, максимальные – 27,995. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,945, максимальные – 28,015.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,9223/31,9424, к закрытию котировки составили 31,9154/31,9355.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3740/0,3744, к закрытию котировки составили 0,3732/0,3738.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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