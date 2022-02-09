Курс доллара снизился. Итоги торгов на межбанке

В среду, 9 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,98/28,00, к закрытию котировки составили 27,925/27,945.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,925, максимальные – 27,995. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,945, максимальные – 28,015.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9223/31,9424, к закрытию котировки составили 31,9154/31,9355.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3740/0,3744, к закрытию котировки составили 0,3732/0,3738.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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