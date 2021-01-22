Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

В пятницу, 22 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,5 коп и составляет 28,088 грн. Курс продажи упал на 3,3 коп – до 28,347 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,6 коп и составляет 33,944 грн. Средний курс продажи вырос на 6,15 коп и составляет 34,459 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,7 грн, максимальный – 34,12 грн. Для продажи минимальный курс – 34,25 грн, максимальный – 34,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,431 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,891 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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