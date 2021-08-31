Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

Во вторник, 31 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,7 коп и составляет 26,776 грн. Курс продажи упал на 5,7 коп – до 26,9935 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,58 грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,92 грн, максимальный – 27,13 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,4 коп и составляет 31,4835 грн. Средний курс продажи упал на 0,25 коп и составляет 31,89 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,3 грн, максимальный – 31,62 грн. Для продажи минимальный курс – 31,7 грн, максимальный – 32 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет – 3,753 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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