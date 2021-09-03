Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

В пятницу, 3 сентября средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,35 коп и составляет 26,8555 грн. Курс продажи упал на 6,25 коп – до 27,0765 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,95 грн. Для продажи минимальный курс – 26,99 грн, максимальный – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,9 коп и составляет 31,725 грн. Средний курс продажи вырос на 2,55 коп и составляет 32,1335 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный – 31,85 грн. Для продажи минимальный курс – 32 грн, максимальный – 32,28 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,329 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет – 3,78 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,71 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.