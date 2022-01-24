Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

В понедельник, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,75 коп. и составляет 28,184 грн. Курс продажи упал на 3,75 коп. и составляет 28,4295 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,05 грн, максимальный – 28,28 грн. Для продажи минимальный курс – 28,32 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,67 коп. и составляет 31,8133 грн. Средний курс продажи упал на 2,07 коп. и составляет 32,2533 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,65 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 копейку и составляет 3,286 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп. до 3,769 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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