Курс доллара снизился. Официальный курс валют
13.08.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 августа курс гривни вырос по отношению к доллару на 4 копейки, а по отношению к евро – упал на копейку.
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