Курс доллара снизился. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек. А по отношению к евро национальная валюта подешевела на 9 копеек.

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Анна Ишутина

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