Курс доллара снова растет. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 1 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,27/28,29, к закрытию котировки составили 28,41/28,43.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,27, максимальные – 28,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,29, максимальные – 28,45.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8489/31,8686, к закрытию котировки составили 31,9981/32,0207.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3663/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3708/0,3712.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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