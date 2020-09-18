Курс доллара снова растет. Наличные курсы валют

В пятницу, 18 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,1 коп и составляет 27,995 грн. Курс продажи вырос на 3,4 коп – до 28,2375 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный - 28,12 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный – 28,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,4 коп и составляет 32,8825 грн. Средний курс продажи вырос на 15,35 коп и составляет 33,4545 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 33,18 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный - 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,367 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,838 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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