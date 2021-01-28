Курс доллара снова вырос. Наличные курсы валют

В четверг, 28 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,95 коп и составляет 28,075 грн. Курс продажи вырос на 1,25 коп – до 28,3135 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,23 грн, максимальный – 28,47 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,05 коп и составляет 33,787 грн. Средний курс продажи упал на 14,45 коп и составляет 34,271 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,5 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34,15 грн, максимальный – 34,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,4 коп и составляет 3,33 грн. Средний курс продажи упал на 2,5 коп и составляет 3,829 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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