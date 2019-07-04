Курс доллара опустился еще ниже

В четверг, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12,13 коп и составляет 25,8010 грн. Курс продажи упал на 8,97 коп – до 26,1323 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 25,91 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,7 коп и составляет 29,0190 грн. Средний курс продажи упал на 9,63 коп до 29,5670. Продать евро дороже можно за 29,35 грн, купить дешевле – за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,686 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 4,160 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)