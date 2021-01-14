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Курс доллара спустился ниже 28 грн. Курс валют НБУ

14.01.2021, 08:00
Курс доллара спустился ниже 28 грн. Курс валют НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 января  курс гривни по отношению к доллару вырос на 8 копеек, а по отношению к евро – на 4.

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Анна Ишутина
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